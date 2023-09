Carli spiega mercato e obiettivi della Strega | “Dobbiamo ricreare un’anima”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 8 minutiChiuso il calcio, in casa Benevento è giunto il momento di tracciare un bilancio definitivo. Compito che spetta a Marcello. Il direttore tecnicoè infatti intervenuto in conferenza stampa per parlaresessione estiva delle trattative da poco finita in archivio. Questi gli argomenti affrontati dal dirigente di Colle Val d’Elsa. Premessa – Vorrei solore le scelte, la situazione, gli ultimi arrivi e concentrarci sugliche stanno a cuore a chi tiene a questo club. Dire sempre la verità è un atto dovuto ai tifosi, alla città, a chi è interessato alla vita di questo club. Sono qui da due mesi, ma ilsi è chiuso solo la settimana scorsa. Vorreire quello ...