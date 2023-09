Carburanti | oggi prezzi benzina in rialzo

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 set. (Adnkronos) - Il barile scende sotto i 90 dollari ma le quotazioni dei prodotti raffinati tornano a salire con forza. Esalgono anche idellaalla pompa. La media nazionale deidellain self service punta quota 1,97 euro/litro, al livello del 21 luglio 2022; quella del gasolio ha superato 1,87 euro/litro, oltre il livello di inizio anno e a meno di cinque centesimi dal picco del 2023 toccato il 30 gennaio a 1,92 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Stessa mossa per IP, mentre Q8 ha deciso undi un centesimo al litro sul solo gasolio. Le medie dei ...

