Capretta uccisa a calci | minacce ai ragazzi | “Abbiamo paura di tornare a scuola”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Unadurante una festa di compleanno, per qualche like. E' accaduto durante una festa di compleanno in un agriturismo. La prossima settimana uno dei, il principale indiziato per la morte dell'ovino, dovrà affrontare un interrogatorio del Giudice dei Minori. L'articolo .

Leggi Anche Anagni (Frosinone), raccapricciante festa di compleanno: 18enni uccidono a calci unain un agriturismo 'Ondata d'odio' 'Abbiamo manifestato - spiega il legale - la più ampia ...Verrà interrogato la prossima settimana in una località protetta il 17enne di Fiuggi ritenuto il principale indiziato per la morte di unaa calci durante una festa di compleanno tenuta lo scorso 27 agosto in un agriturismo di Anagni. A quell'incontro con il magistrato dei Minori di Roma il 17enne sarà accompagnato dall'...Sarà interrogato la prossima settimana in una località protetta il 17enne di Fiuggi ritenuto il principale indiziato per la morte di unaa calci durante una festa di compleanno tenuta lo scorso 27 agosto in un agriturismo di Anagni. A quell'incontro con il magistrato dei Minori di Roma il 17enne sarà accompagnato dall'...

Capretta uccisa ad Anagni, i giovani responsabili: "Siamo minacciati, abbiamo paura" TGCOM

Verrà interrogato la prossima settimana in una località protetta il 17enne di Fiuggi ritenuto il principale indiziato per la morte di una capretta, uccisa a calci durante una festa di compleanno tenut ...Nel paese della Ciociaria resta un clima di minacce. Il 24 settembre nuova manifestazione degli animalisti a Fiuggi ...