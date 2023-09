“Capitanata attiva | coltivare la legalità” Lunedì a Cerignola

(Di venerdì 8 settembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Rete Oltre: Dopo il primo incontro di conoscenza e condivisione, prosegue il processo partecipato de “la!”, il progetto promosso dalla cooperativa sociale Altereco che ha la finalità di analizzare i bisogni della città, elaborare proposte di riqualificazione di spazi pubblici, nello specifico sui beni confiscati alle mafie e ci si concentrerà su una possibile valorizzazione degli stessi. Il secondo momento di condivisione aperto a tutta la cittadinanza si svolgerà11 settembre 2023, a partire dalle ore 18.00, presso Terra Aut, in via Teano km 3, sul bene confiscato alla mafia e gestito dalla cooperativa Altereco che negli anni ha trasformato un luogo simbolo della criminalità in un avamposto di, ...

... a Foggia esono disponibili complessivamente 122 posti. A Foggia, le posizioni sono ... Carlo Laronga e Michele Bottaccio - è un'esperienza di impegno sociale e cittadinanzacon un'...... ben 114 milioni sono stati destinati a 12 comuni della Puglia: circa il 60% in. Come ...ad usare l'importante leva offerta dai progetti 'Supreme' e 'PIU Supreme' in cui è parte...... ben 114 milioni sono stati destinati a 12 comuni della Puglia: circa il 60% in. Come ...impegnarsi ad usare l'importante leva offerta dai progetti Supreme e PIU Supreme in cui è parte...

"Capitanata attiva, coltivare la legalità" Noi Notizie

Di seguito un comunicato diffuso da Rete Oltre: Dopo il primo incontro di conoscenza e condivisione, prosegue il processo partecipato de “Capitanata attiva, coltivare la legalità!”, il progetto ...I progetti puntano a migliorare la comunicazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini, l’accessibilità e la positiva accoglienza nei servizi pubblici. Le domande dovranno essere presentate entro l ...