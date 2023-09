Canottaggio | Mondiali Pass per Parigi2024 per doppio azzurro

(Di venerdì 8 settembre 2023) Luca Rambaldi e Matteo Sartori volano in finale e ai Giochi olimpici. ROMA - Un'altra carta olimpica per l'Italia è arrivata nell'ultima giornata di semifinali deidi. A Belgrado, Luca Rambaldi e Matteo Sartori non si sono lasciati sfuggire l'occasione. Gli azzurri hanno chiuso

Strepitosi Luca Rambaldi e Matteo Sartori, protagonisti aididi Belgrado con il secondo posto in semifinale nel doppio maschile che vale, oltre al pass per la finale iridata, anche la carta olimpica posto nazione per i Giochi Olimpici di ...Prime soddisfazioni aie in chiave olimpica per ilazzurro, che ora nelle finali si lancerà anche a caccia delle medaglie, alla portata sia del doppio che del quattro. Le altre ...Per strappare il pass per Parigi c'è ancora una possibilità in questia Belgrado. La ... Foto:.org

LIVE Canottaggio, Mondiali 2023 in DIRETTA: il doppio maschile e femminile inseguono le Olimpiadi OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 8 SETTEMBRE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sesta giornata di gare dei Mondiali 2023 di canot ...Gabriele Soares, di Bellagio, ottiene la qualificazione olimpica nel doppio pesi leggeri. Nel pomeriggio Mossi e Grisoni all'attacco del podio più alto della specialità.