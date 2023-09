Calmi | tranquilli | terremoto in diretta | panico nello studio del Tg Rai | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ila Napoli, con una scossa di magnitudo 3.8, ieri sera è stato avvertito anchedove andava in onda il Tg Rai regionale. “C'è unin corso. Scusateci, interrompiamo un attimo il telegiornale. Siamo ancora in, stiamo, stiamo…”, ha commentato - con sangue freddo - Alessandro Di Liegro, il conduttore dell'edizione. La scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 19.45 del 7 settembre nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato localizzato a due km di profondità. “Dalle ore 19.45 l'Ingv ha registrato uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. In seguito all'evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto ...