Calhanoglu | «Arrabbiato per la partita! Io sto bene | sono in forma»

(Di venerdì 8 settembre 2023)ha parlato al termine di Turchia-Armenia, match finito 1-1. Il regista dell’Inter commenta con una certa delusione DELUSIONE ? Hakanamareggiato dopo l’1-1 tra Turchia e Armenia: «Vorremmo ringraziare la gente di Eski?ehir. Ci hanno supportato tanto. Lo dico senza scuse: il campo era brutto, è stata una partita difficile. Il prato non era quello che volevamo.. Dovevamo finire la partita nel primo tempo, abbiamo avuto delle occasioni ma non siamo riusciti a concretizzarle. Eppure eravamo superiori. Sarebbe stato meglio se avessimo vinto la partita». DIMENTICARE ?vuole subito pensare alla prossima partita: «Dobbiamo fare meglio. Abbiamo commesso errori molto semplici. Arrivo dall’Italia,in, ...

6 : non gioca la sua miglior partita ma riesce sempre a farsi vedere sia in fase di ... Esce molto. Dal 58' Lukaku 7 : entra in campo con la giusta voglia e mentalità, mette una ...Perè un trionfo nel nome di Inzaghi: " Certo, siamo sempre col mister . Ha sempre ... Xavi invece protesta: "Sono, molto. È stata un'ingiustizia . Gli arbitri ...6 : non gioca la sua miglior partita ma riesce sempre a farsi vedere sia in fase di ... Esce molto. Dal 58' Lukaku 7 : entra in campo con la giusta voglia e mentalità, mette una ...

Turchia-Armenia 1-1, Calhanoglu: “Sono arrabbiato, così non va. Sto bene ma…” fcinter1908

"Dobbiamo fare meglio, abbiamo fatto errori banali e non so perché. Sono in forma e motivato, sto dando il massimo", ha ammesso Calhanoglu ...