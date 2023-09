Calendario Mondiali canottaggio 2023 oggi | orari venerdì 8 settembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) Idie para, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, proseguiranno, con la sesta giornata di gare, dedicata alle ultime semifinali ed agli ultimi recuperi al mattino ed alle finali delle specialità non olimpiche e non paralimpiche al pomeriggio. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 09.35 E DALLE 13.05 L’Italia sarà protagonista al mattino con 6 equipaggi: 4 (3 olimpici ed 1 paralimpico) cercheranno Finale A e pass per Parigi 2024 nelle Semifinali A/B, mentre 2 (olimpici), ovvero le barche ammiraglie, cercheranno l’approdo in Finale A per poi andare a giocarsi il pass olimpico nell’ultimo atto di ...