Calendario Europei volley 2023 oggi | orari partite 8 settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) Inizia, venerdì 8, la fase ad eliminazione diretta dei Campionatidi pallavolo maschile. Ilpartecon i primi due ottavi di finale che avranno luogo al Palace of Culture & Sports di Varna, in Bulgaria. Si parte alle ore 16.30 con Croazia-Romania, due squadre in grado di vincere tre delle cinqueaffrontate nella fase a gironi, conquistando con merito la qualificazione. Grande attesa per il secondo incontro di giornata, Francia-Bulgaria delle 19.30, con i Campioni Olimpici che dovranno cambiare marcia dopo una prima fase un po’ sotto il loro standard. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, gli, il palinsesto tv e...