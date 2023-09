(Di venerdì 8 settembre 2023)venerdì 8 settembre (a partire dalle ore 19.15) va in scena l’ultima tappa della, prima delle Finali di Eugene che settimana prossima chiuderanno la stagione. Il massimo circuito internazionale itinerante dileggera sbarca a(Belgio) per il classico Memorial Van Damme, appuntamento di grandissima tradizione che si consuma allo Stadio Re Baldovino. Si preannuncia una serata di grande spettacolo con quattroche cercheranno di essere grandi protagonisti. Filippo Tortu torna indopo aver conquistato la medaglia d’argento con la 4×100 ai Mondiali e sarà impegnato in un 200 metri davvero di fuoco. Il velocista lombardo cercherà di brillare sul mezzo giro di pista dopo l’opaca prestazione offerta in campo iridato e ...

I più attenti avranno già notato lo stravolgimento deltra doppi appuntamenti e puntate ... In particolare, al posto della serie tv, domani Rai 3 trasmetterà un meeting dileggera , ...Oltre all'leggera, settore in cui la velocista e fondista marrubiese si esprimerà sui 200, ...gare: 400 mt venerdì 8 settembre h. 16:05; 200 metri sabato 9 settembre h. 10:30; ...... scherma, basket in carrozzina, sitting volley,e calcio. Le iscrizioni al nuovo anno ...00 alle 19:00 in modo diffuso in Parco Sempione, Piazza Sempione e Piazza Cannone, con un...

Calendario atletica oggi, Diamond League Bruxelles: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Ben ritrovato Campionato del Mondo, per la decima edizione che inizia oggi a Parigi ha fatto davvero le cose in grande. «Beh, che vuole, si gioca in Francia e quindi la ...Gli amanti della soap avranno sicuramento notato un cambiamento nella messa in onda. Ma niente paura, ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.