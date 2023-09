Calenda | Meloni responsabile per le uscite di Giambruno? Assurdo

(Di venerdì 8 settembre 2023) "Giudicare lediè giusto e normale e avviene per tutti i conduttori. Pretendere che Giorgiadebba commentarle e/o esserneè semplicemente arcaico e". Lo ...

Pretendere che Giorgiadebba commentarle e/o esserne responsabile è semplicemente arcaico e assurdo". Lo scrive su twitter il leader di Azione Carloripostando e dicendosi d'accordo ...Ho voluto ioin vari incarichi. Purtroppo lui è abituato a lasciare le cose a meta', come ... Sul dl Caivano, finalmente Renzi attacca anche il governo: "C'è un fatto di cronaca e loro ...Ringrazio il Governo e il presidente del Consiglio Giorgia", ha detto Ciciliano ai ...Matteo Renzi - il Governo annuncia una nuova fattispecie giuridica" Più duro il suo ex alleato Carlo,...

La maggioranza elastica di Meloni: con Calenda il patto garantista sulla giustizia, con Renzi per il premiera… la Repubblica

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Giudicare le uscite di Giambruno è giusto e normale e avviene per tutti i conduttori. Pretendere che Giorgia Meloni debba commentarle e/o esserne responsabile è semplicemente ...Sette ministri, un sottosegretario. In mezzo lei, Giorgia Meloni. Il governo sceglie la mano dura contro la criminalità giovanile. E si presenta in massa, nella sala stampa di Palazzo ...