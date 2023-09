Calcio | violenza sessuale e coercizione | i reati contestati dalla Procura a Rubiales

(Di venerdì 8 settembre 2023) Madrid, 8 set. - (Adnkronos) - Laspagnola ha presentato una denuncia per "" e "" nei confronti del Presidente sospeso della Federspagnola Luisper il bacio, non consenziente, alla calciatrice Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione della finale dei Mondiali femminili dello scorso 20 agosto a Sydney, vintaSpagna 1-0 sull'Inghilterra. Ora un giudice della massima corte penale spagnola dovrà decidere se accogliere o archiviare la richiesta. Se il giudice dovesse accogliere la richiesta, verrà incaricato un magistrato inquirente di dirigere le indagini.

Secondo la legge spagnola, lasessuale comprende una vasta gamma di reati, dall'abuso ... che ha ricevuto sostegno da tutto il mondo dele oltre, non solo nei confini spagnoli. La ......rischiare una multa o una pena detentiva da uno a quattro anni se ritenuto colpevole di... Il numero uno delspagnolo, attualmente sospeso , ha insistito sul fatto che il bacio era ...I pubblici ministeri hanno presentato la causa al tribunale nazionale spagnolo a Madrid due giorni dopo che la calciatrice Hermoso aveva formalmente accusato Rubiales disessuale. Rubiales ...

Le calciatrici spagnole non giocheranno le prime due giornate del campionato femminile che dovrebbe iniziare questa sera ...