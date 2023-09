Calcio | passo falso per l’Italia Under 21 | 0-0 in Lettonia nel primo match delle qualificazioni agli Europei

(Di venerdì 8 settembre 2023)21 si ferma sullo 0-0 in casa dellaneldi esordio del proprio percorso nel Gruppo A2025 che si disputeranno in Slovacchia. Allo Slokas Stadions di J?rmala la “prima” degli Azzurrini ha lasciato parecchio a desiderare. Trame di gioco lente e spesso prevedibili, con occasioni da gol che sono arrivate solamente nel finale, ma senza mai dare la sensazione di potere davvero sbloccare il punteggio. Il CT Basovs ha schierato lacon il 4-2-3-1 con Beks in porta, difesa composta da Novikovs, Kudelkins, Sliede e Maslovs, quindi in mediana Vientiess e Melniks, mentre Kauselis, Vapne e Rascevskis agivano alle spalle di Lizunovs.ha risposto con il ...

Sappiamo che neltutto è possibile, ma dobbiamo andaredopo. Per prima cosa devi superare il gruppo, il che è molto importante. La Real Sociedad sarà una squadra molto difficile da ......che unisce i mondi dell'energia e delper raggiungere lo stesso obiettivo: la sostenibilità', ha dichiarato Roberto Deambrogio, Head of Communications di Enel. 'Oggi facciamo un......denuncia di fronte alla Procura generale di Madrid era unnecessario perché la giustizia spagnola potesse agire per via penale. In un comunicato, la Rfef ha chiesto scusa "al mondo dele ...

Calcio, passo falso per l'Italia Under 21: 0-0 in Lettonia nel primo match delle qualificazioni a Euro 2025 OA Sport

Passa un minuto e su azione da calcio d’angolo è un altro subentrato, Esposito, a divorarsi una colossale occasione con un colpo di testa da pochi passi che finisce a lato. Altra opportunità all’82° ...Il vice presidente nerazzurro esalta Lautaro Martinez: "Rappresenta tutto quello che significa un club come l'Inter" ...