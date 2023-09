Calcio o amore | cosa sacrificherebbe un tifoso per una partita

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 8 settembre 2023) Per undiseguire la propria squadra del cuore è, spesso, una priorità insostituibile. Qualcuno è disposto a sacrificare aperitivi o cene, ma quanti sono disposti a sacrificare la propria relazione? Il team di esperti di SeatPick si è posto proprio questa domanda. Con la stagione della Premier League in corso e le avvincenti partite didella Serie A in programma già dalle prossime settimane, SeatPick si è chiesto quanto forte sia il legame tra une la sua squadra del cuore. Più nel dettaglio, il team di esperti ha elaborato un sondaggio per scopriree quanto ognisarebbe disposto a sacrificare della propria vita a favore di una. E in questo campo entrano in gioco anche le relazioni amorose. Nello specifico il sondaggio, ...