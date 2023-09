Calcio | Nunziata | ' potevamo fare molto meglio | pagata condizione fisica precaria'

(Di venerdì 8 settembre 2023) Jurmala, 8 set. - (Adnkronos) - ", abbiamo pagato unae poca qualità nei passaggi. Siamo stati lenti e poco precisi: abbiamo avuto palle gol e non le abbiamo sfruttate, ma solo a sprazzi abbiamo fatto vedere qualcosa. Non è comunque tutto da buttare: ci aspettavamo un altro inizio, però qualcosa di buono si è visto. C'è da lavorare e questo sicuramente toccherà a me". Così il ct della nazionale Under 21 Carminedopo il pareggio per 0-0 contro la Lettonia nel primo match delle qualificazioni all'Europeo 2025.

Esordio in chiaroscuro per l'Italia Under 21 che pareggia 0 - 0 con la Lettonia nella prima sfida del girone A di qualificazione agli Europei 2025 di categoria: gli azzurrini di Carmine, al suo debutto sulla panchina U.21, non riescono a superare il muro messo su dai padroni di casa. L'Italia affronterà martedì la Turchia per la seconda giornata del girone. . 8 settembre ...Inizia con un pari a Jurmala il nuovo biennio dell' Italia Under 21 , che nel primo match sotto la guida del nuovo ct Carmine(promosso dall'U20) e all'esordio nel Gruppo A delle qualificazioni all'Europeo 2025 (in programma in Slovacchia) ha pareggiato 0 - 0 contro la Lettonia . Rivivi la diretta del ...LE PAGELLE I ragazzi guidati da Carminepartono con il piede giusto costruendo alcune interessanti occasioni, prima con una conclusione di Casadei sugli sviluppi di corner e poi con un ...

Calcio: Nunziata, 'fondamentale partire bene nel girone di qualificazione' La Gazzetta del Mezzogiorno

C’è da lavorare e questo sicuramente toccherà a me”. Così il ct della nazionale Under 21 Carmine Nunziata dopo il pareggio per 0-0 contro la Lettonia nel primo match delle qualificazioni all’Europeo ...Al 53', primi due cambi per Nunziata: fuori Oristanio e Nasti, dentro Esposito e Colombo e nuova coppia d’attacco. Poco dopo, però, l’Italia ha rischiato di subire gol con un calcio di punizione di ...