Calcio | Nazionale donne Andrea Soncin nuovo tecnico delle azzurre

... il rinnovo della partnership con la FIGC (Federazione Italiana Giuoco) è stato annunciato oggi a Coverciano, nel corso del ritiro dellamaggiore , al lavoro verso le gare con ...... per ladiFemminile dell'Italia sta per aprirsi un nuovo ciclo. A causa del crollo della selezione eliminata già nel corso della fase a gironi, erano arrivate le dimissioni dell'ex ...... un verdetto particolarmente atteso anche alla Continassa: per ora a rischio c'è la partita con la Macedonia del Nord della, non è da escludere però un rientro immediato a Torino per ...

Italia, Barella: 'Spalletti è stato subito onesto: mi ha criticato e fatto i complimenti' Sky Sport

Dopo l'addio di Milena Bertolini e l'uscita ai gironi all'ultimo Mondiale, la FIGC ha nominato il nuovo ct della Nazionale femminile italiana. Si tratta di Andrea Soncin, ex allenatore del Venezia.Andrea Soncin è il nuovo Commissario tecnico della nazionale femminile di calcio: l'allenatore, reduce dall'esperienza al Venezia Primavera nella quale ha diretto per due parentesi anche la prima ...