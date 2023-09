Calcio | Nazionale | Chiesa e Pellegrini lasciano ritiro azzurro**

(Di venerdì 8 settembre 2023) Firenze, 8 set. - (Adnkronos) - Federicoe Lorenzo, che hanno accusato un risentimento muscolare, sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici e risultano indisponibili per le prossime gare dellacon Nord Macedonia e Ucraina. L'attaccante della Juventus e il centrocampista della Roma e faranno rientro nelle rispettive sedi per sottoporsi alle cure del caso. Lo comunica la Figc in una nota.

La Juventus si sta allenando alla Continassa senza i giocatori impegnati in. In casa bianconera c'è , acciaccato con l'Italia, mentre Gatti e Pogba sono rimasti a Torino per recuperare dai rispetttivi infortuni in vista della dopo la sosta.

"Vent'anni fa da giocatore adolescente speravo di giocare in azzurro, ma diventare capitano della Nazionale era proprio un sogno fantastico. Ora si è realizzato cerco di tenermi stretto questo posto ...