Calcio | Milan | esami ok per Giroud | nessun infortunio grave

(Di venerdì 8 settembre 2023)o, 8 set. - (Adnkronos) - Sospiro di sollievo in casa. L'infortnio patito ieri sera con la maglia della Nazionale da Oliviernon è particolarmente. L'attaccante rossonero, nel corso di una azione di gioco, ha appoggiato male il piede sentendo subito dolore. Pochi secondi dopo ha provato a continuare, prima di accasciarsi a terra e chiedere il cambio. Gliai quali si è sottoposto oggi non hanno evidenziato undientità, ma l'attaccante farà comunque rientro aello in via precauzionale.

Nelle prossime ore, dunque, Giroud tornerà a Milanello, dove sarà seguito dallo staff medico del, che cercherà di farlo tornare in forma in tempo per il tradizionale derby, in programma sabato.... ci sono il passato e il presente della nazionale azzurra di. Classe 1978, il neo - capo ... Donnarumma, del resto, fece addirittura da raccattapalle a Buffon quand'era nelle giovanili del, ...... San Michele Cattolica Virtus, Juve, Como, Vicenza, Perugia,, Verona . Dal prossimo anno il ... noblesse oblige, essendo Federica Cappelletti la presidente deldonne italiano. Il Memorial ...

Milano, 8 set. – (Adnkronos) – Sospiro di sollievo in casa Milan. L’infortnio patito ieri sera con la maglia della Nazionale da Olivier Giroud non è particolarmente grave. L’attaccante rossonero, nel ...Il centravanti rossonero è uscito malconcio da un contrasto col capitano irlandese Egan e potrebbe saltare la stracittadina contro l’Inter La pausa per le nazionali non porta buone notizie al Milan: ...