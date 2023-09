Calcio | Immobile | ' l' emozione di fare il capitano è grandissima'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Skopje, 8 set. - (Adnkronos) - "L'e la responsabilità diilcon la maglia azzurra addosso è sempre". Così ilazzurro Ciro, a Sky Sport, alla vigilia del match di qualificazione a Euro 2024 contro la Macedonia del Nord. "È una cosa che riempie di orgoglio e soddisfazione, vuol dire che il lavoro che sto facendo nella mia carriera, sia come calciatore che come uomo, sta dando i propri frutti". L'attaccante poi parla del nuovo ct e degli infortunati: "È molto disponibile. Gli piace tanto il dialogo e con noi parla parecchio, ritengo sia una cosa importante. Mi ha fatto una buonissima impressione fin dall'inizio anche per il lavoro che stiamo facendo in campo. Peccato per Chiesa perché ci teniamo tutti tanto a ripartire. Per lui, e ...