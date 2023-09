Calcio | Immobile capitano Italia | ' Sogno che si avvera'

che sigla la terza marcatura multipla con l'Italia si gioca a 6,25. Attenzione poi sia a ... I padroni di casa si affidano a nomi noti alitaliano: Eljif Elmas, altro allievo del tecnico ...Parlando della sfida di stasera in Macedonia,ricorda la sconfitta che un anno e mezzo fa lasciò l'Italia fuori dai Mondiali. "Quella è stata la sconfitta più dolorosa e bruciante della mia ...Tanta curiosità per sapere anche chi sarà il primo marcatore dell'era Spalletti: favorito per andare in rete è Ciroa 2,20 contro il 2,30 di Mateo Retegui, mentre leggermente più staccati, a ...

Prima tegola per Luciano Spalletti da ct della Nazionale. L'ex tecnico del Napoli esordirà sulla panchina azzurra sabato 9 settembre contro la Macedonia del Nord (fischio d'inizio ..."Vent'anni fa da giocatore adolescente speravo di giocare in azzurro, ma diventare capitano della Nazionale era proprio un sogno fantastico. (ANSA) ...