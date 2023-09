rosa in casa Garcia . L'allenatore del Napoli è diventato papà per la quarta volta, la prima con la compagna Francesca Brienza , che ha dato alla luce la piccola Sofia . A comunicare la lieta ...rosa in casa Acerbi , il secondo, per il calciatore dell ' Inter . Il difensore e la compagna Claudia Scarpari sono infatti diventati genitori per la seconda volta. La coppia ha già una bimba, ...Lo Scudetto della squadra didella città e le tante serie tv di successo ambientate a Napoli ... Ilrosa, da sempre, indica la nascita di una bambina. Forse i genitori hanno voluto ...

Calcio: fiocco rosa in casa Napoli, è nata Sofia la bimba di Rudi Garcia e Francesca Brienza La Gazzetta del Mezzogiorno

Napoli, 8 set. – (Adnkronos) – Fiocco rosa in casa Napoli per l’allenatore Rudi Garcia. La compagna del tecnico francese Francesca Brienza ha dato alla luce la prima figlia della coppia. “Stamattina u ...Grande gioia in casa Napoli, è nata la piccola Sofia Garcia, prima figlia dell'allenatore Rudi Garcia e della compagna Francesca Brienza.