Calcio | Figc | Andrea Soncin è il nuovo ct della nazionale femminile**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 set. - (Adnkronos) - ÈilCommissario tecnicoFemminile. Lo rende noto lacon un comunicato sul proprio sito ufficiale. L'allenatore, reduce dall'esperienza al Venezia Primavera nella quale ha diretto per due parentesi anche la prima squadra in Serie A e B, succede a Milena Bertolini e avrà al suo fianco Viviana Schiavi, ex Azzurra, già nel Club Italia dal 2017, nella passata stagione tecnicoFemminile Under 16.sarà presentato alla stampa, insieme alstaffFemminile, lunedì 18 settembre al centro tecnico federale di Coverciano, alla presenza del Presidente federale Gabriele Gravina. Esordio ...