Calcio | Elmas | ' un onore affrontare l' Italia | Spalletti come un papà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Skopje, 8 set. - (Adnkronos) - "Io sono sempre stato disponibile con. Lui è un vero uomo con grande carattere, lo vedevounperché stavamo sempre insieme. Mi ha dato tante cose,la vittoria dello scudetto che è stata una cosa grande. Non dimenticherò mai Luciano, grande allenatore edi tutti noi al Napoli". Così il centrocampista del Napoli e della Macedonia del Nord Eljif, al microfono di Sky Sport, alla vigilia del match contro gli azzurri valido per le qualificazioni a Euro 2024. A Skopje, la Macedonia del Nord cerca punti in classifica: "Per noi è ungiocare contro l'. Giochiamo in casa e vogliamosempre dare tutto in campo, proporre un bel ...