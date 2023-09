Calcio | De Siervo | ' soddisfatti del tavolo tecnico contro la pirateria'

(Di venerdì 8 settembre 2023) Milano, 8 set. - (Adnkronos) - La Lega Serie A esprime soddisfazione per l'insediamento deldedicato alla repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante reti di comunicazione elettronica. Il, convocato e coordinato dall'Agcom, vede la partecipazione, oltre ai detentori dei diritti piratati, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, della Fapav, degli internet service provider, dei motori di ricerca, degli hosting provider e delle Associazioni di categoria. "Il piano di azione delineato conferma la volontà comune a tutte le parti coinvolte di concludere in tempi rapidi gli step di verifica e test per utilizzare, fin dal prossimo mese di ottobre, la piattaforma Piracy Shield, in grado di bloccare i segnali illegali di trasmissione degli incontri ...

Soddisfatto l'ad Luigi De Siervo: 'Il piano di azione delineato conferma la volontà comune a tutte le parti coinvolte di concludere in tempi rapidi gli step di verifica e test per utilizzare, fin dal prossimo mese di ottobre, la piattaforma Piracy Shield'. Oltre un miliardo di euro in tre anni sono stati persi dalle società di Serie A a causa dei siti pirata e la conseguente perdita di circa 10mila posti di lavoro, secondo Luigi De Siervo.

Dopo i tornelli e i biglietti con nominativi, l'idea di introdurre il riconoscimento facciale allo stadio non è più una semplice proposta, ma un progetto della Serie A per contrastare la violenza.La settima edizione del Forum "Lo Sport fa Viaggiare" riunisce autorità, istituzioni, atleti e esperti del settore per discutere della crescita e delle potenzialità del turismo sportivo. Ospiti: De Si ...