... dopo l'esito dei quali risultano indisponibili per le prossime gare deglicontro Macedonia del Nord e Ucraina. Chiesa e Pellegrini, fa sapere la Figc, faranno rientro nelle rispettive sedi ......che si dichiara benefico (una partita dia Reggio Calabria) e che utilizza il volto di Vialli. Patrocinio del comune di Reggio, sostegno dell'Arcidiocesi, organizzato da 'La Nazionale' ...Problema fisico per Federico Chiesa, che ha accusato un fastidio all'adduttore durante l'ultima rifinitura a Coverciano prima della partenza per Skopje, dove domani sera glisfideranno la Macedonia del Nord in un match di qualificazione a Euro 2024. Nelle prossime ore verrà valutata l'entità dell'infortunio, con i medici della Nazionale e quelli della Juventus che ...

Calcio: azzurri; problemi fisici, Chiesa e Pellegrini a casa Tiscali

A proposito di Europeo, gli azzurri si ritroveranno di fronte ancora una volta quella Macedonia del Nord che un anno e mezzo fa ci negò i Mondiali in Qatar. Immobile ancora non si dà pace: "Quella è ...Andrea Soncin è il nuovo selezionatore della Nazionale femminile. Ufficiale. L'annuncio è arrivato pochi istanti fa dalla federazione. Ieri il tecnico ha rescisso il suo ...