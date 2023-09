Caivano | primo sopralluogo del commissario Ciciliano con il ministro Abodi

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ilper lo Sport, Andrea, è in visita al Parco Verde, con Fabio, nominato ieriper la riqualificazione di, per untecnico al centro Delphinia. Ilper lo Sport, Andrea, è in visita al Parco Verde diper untecnico al centro Delphinia che, come

Queste misure urgenti sono investimenti economici in particolare proprio per il comune di, ... Articoli più lettigiorno di scuola, i genitori vip accompagnano i figli di Marzia Nicolini ......di. É già sul posto, al centro sportivo Delphinia del Parco Verde, per un sopralluogo con il ministro dello Sport Andrea Abodi e don Maurizio Patriciello , il parroco anti Camorra. Il...Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non sembra guardare con favore al decretosulla criminalità minorile approvato ieri in Consiglio dei ministri. "Ho paura che sia una ...senza appello del...

«Blitz a Caivano, primo passo» Ministero dell'Interno

È l’idea di fondo del decreto Caivano – pensare di mandare un segnale esclusivamente ... Ma la prevenzione inizia molto prima e si fa in grandissima parte con altri mezzi: quelli della qualità della ...Il decreto Caivano varato dal governo contro la criminalità contiene un inasprimento delle pene contro i baby criminali. Per la premier Giorgia Meloni «non sono norme repressive ma di prevenzione». Op ...