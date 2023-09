Caivano e il giovane musicista ucciso | una molla per il riscatto o l’ennesima occasione perduta?

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 settembre 2023) Oportet ut veniant scandala (è necessario che gli scandali avvengano) vae autem illi per quem veniant (ma guai a colui che li produce). Nei Vangeli di Luca e Matteo ci imbattiamo in questa frase di Gesù che forse qualche insegnamento lo può dare anche in tempi come questi con poche certezze assolute e molte verità relative. In Italia, e a Napoli in particolare, gli scandali proprio non mancano. Allo stupro collettivo e continuato di due cuginette di 10 e 12 anni nell’inferno del Parco Verde asi aggiunge a pochi giorni di distanza l’uccisione con tre colpi di pistola a bruciapelo di une promettenteda parte di un ancor piùaspirante boss addirittura minorenne per motivi relativi al cattivo parcheggio di un motociclo davanti a una pizzeria. L’opinione pubblica ha reagito con una dose ...