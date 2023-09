Caivano | Don Patriciello | “Tenere le mani dei clan lontane dai fondi”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ora o mai più, ma attenti aledeidaistanziati dal Governo per il recupero delle strutture sportive del Parco verde”. E’ l’unica nota di preoccupazione per don Maurizio, parroco di, in una giornata da lui stesso ritenuta storica e di buon auspicio cominciata con il sopralluogo del ministro dello Sport Andrea Abodi al centro sportivo Delphinia, struttura abbandonata e teatro delle violenze del branco ai danni di due cuginette. “Ho detto al ministro mostrandogli lo stato di abbandono della struttura – spiega all’ANSA don, sotto scorta per le minacce della camorra – che abbiamo a che fare con un cadavere in avanzato stato di putrefazione ma la cui resurrezione, un ...