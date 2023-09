Caivano | “Alto Impatto” della Polizia di Stato

(Di venerdì 8 settembre 2023) : identificate 141 persone, controllati 76 veicoli e contestate 7 violazioni al CodiceStrada Nella giornata di mercoledì, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune die in particolare nel “Parco Verde”. Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 141 persone, di cui 23 con precedenti di, controllato 76 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, conte7 violazioni del CodiceStrada per mancata copertura assicurativa ed altresì ritirato una patente di guida. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

... occorre " concentrare le poche risorse di cui disponiamo su quello che offre il maggiore moltiplicatore " e su "provvedimenti diimpatto". Per quanto riguarda, invece, il decreto, ...La sua presenza nella conferenza stampa dopo il Cdm che ha varato il decretoresta incerta ... per mettere in tasca più soldi a chi ha un reddito non troppo. Si farà se ci sarà lo spazio - ......per una pizza ed una powerbank di medio livello l'equivalente dello stipendio mensile di un...da qua per inquadrare l'ultima scampagnata pubblicistica del governo Meloni al Parco Verde di(...

Napoli: operazione “Alto impatto” a Caivano Poliziamoderna.it

Il fondatore di Libera: «Le periferie sono territori infestati da paure, rabbie, risentimenti. Si deve rispondere al malessere dei ragazzi con l’ascolto, non ...Questa mattina, 7 settembre, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno assediato i Quartieri Spagnoli. Maxi-blitz da 300 tra agenti e militari, condotto in contemporanea con quello di ...