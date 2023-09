Cagliari | il ds Bonato | «Mercato fatto per la salvezza | abbiamo investito nel futuro»

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nereo, ds del, ha così parlato in conferenza stampa deldella società sarda: le dichiarazioni In conferenza stampa ha parlato Nereo, ds delha rilasciato alcune dichiarazioni suldella società sarda.– «Ilè statopensando alla Serie A. Unche è complicato perché la differenza con la Serie B era elevata. Inizialmente non volevamo stravolgere il gruppo della promozione. Avevamo la necessità d’integrare questo gruppo per aumentare la competitività tecnica della squadra.scelte ponderate, pensate dopo la promozione.cercato di inserire elementi che sotto l’aspetto ...

Il presidente e il ds Nereomi sottopongono dei nomi e io li guardo". Un manager all'inglese... Anche grazie a lui in Nazionale ci sono 10 giocatori del. "Merito loro. Hanno sfruttato l'...La Serie A è un patrimonio, tutti dobbiamo aiutare il'. 'Sul mercato al presidente Gulini e al dscerco di far prendere chi fa al mio caso. Un manager all'inglese No, allenatore sul ...Davanti ilsta facendo fatica soprattutto per l'assenza di un vero bomber d'area, visto l'... Ecco perché molto probabilmente il d.sregalerà a Ranieri un'ulteriore pedina d'attacco. In ...

Cagliari, Bonato: “Fiducia per il rinnovo di Nàndez, aspettiamo Prati ... Centotrentuno.com

Nella lunga intervista al canale Youtube del Cagliari Calcio il direttore sportivo ha spiegato lo stato dell’arte sui due uruguaiani. Ecco gli aggiornamenti del dirigente rossoblù: “Siamo contenti che ...Il direttore sportivo del Cagliari ha fatto il punto sui nuovi acquisti in una lunga intervista sul canale Youtube del club. Le sue parole: “Petagna era motivatissimo, si è messo in gioco rinunciando ...