BYD - Dolphin | Atto 3 | Han | i listini completi per l' Italia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dopo aver svelato i prezzi e le versioni della Seal, la BYD ha comunicato anche iufficiali delle altre vetture previste per l', la, l'3 e la Han: vediamo dunque da vicino i numeri e le rispettive versioni delle Bev prodotte dal colosso asiatico, specializzato nella realizzazione in-house degli accumulatori, dei motori a corrente e delle unità di controllo. Responsabile del design è il tedesco Wolfgang Egger (con un passato in Alfa Romeo, Audi e Lamborghini), affiancato dallo svizzero Michele Jauch-Paganetti. L'entry level. Partiamo dalla, una crossover lunga 4,29 metri e alta 1,57. Realizzata sulla e-platform 3.0, sulla quale è basata anche la sorella più grande3, laha una batteria Lfp (al litio-ferro-fosfato) di ...

(2023) 189 L'entry level. Partiamo dalla, una crossover lunga 4,29 metri e alta 1,57. Realizzata sulla e - platform 3.0, sulla quale è basata anche la sorella più grande Atto 3 , ...I clienti europei hanno infatti potuto vedere da vicino laSeal e la Seal U, versione SUV della berlina a batteria. Accanto a queste novità poi spazio a che per la, la Atto 3, la Han e la ...Il frontale della. Gli interni dellaDelphin. Il retro dellaDelphin. Il frontale dellaSeal. Gli interni della DYD Seal. Il retro dellaSeal. Il restyling della Tesla ...

Nuova BYD Dolphin, caratteristiche tecniche, design e allestimenti Info Motori

Ecco tutti i dettagli sulle nuove elettriche cinesi: si parte dai 30.790 euro della Dolphin Active per arrivare ai 71.550 della berlina in versione di punta ...All'IAA Mobility di Monaco il marchio BYD mostra tutte le sue novità di gamma, introducendo nuovi modelli elettrici in Europa ...