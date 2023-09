Buonalbergo | domani al via la seconda edizione di ‘Radicarsi’ | il programma

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiTutto pronto per ladi ‘Radicarsi – Andare verso sud’ indal 9 settembre al 22 ottobre prossimi. L’evento, organizzato dalla Compagnia Balletto di Benevento e dal Centro Studi Carmen Castiello in collaborazione con l’Associazione Sud Francigena e il Gruppo Teatrale, pone in correlazione le arti della danza, del teatro e della fotografia al fine di riscoprire e valorizzare l’intero territorio, con un focus sul centro storico, del suggestivo borgo sannita. Laboratori, spettacoli, concerti, proiezioni e tanto altro per unricco che rappresenti al meglio la volontà e l’importanza di comunicare attraverso l’arte. Si inizia sabato mattina con i laboratori coreografici, curati dal Centro Studi Carmen ...