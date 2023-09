Bufala Fest | migliaia di persone tra gli stand della kermesse enogastronomica

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 8 settembre 2023) (Adnkronos) – E’ stata una prima giornata all’insegnasobrietà e del gusto, quella si è svolta ieri nel villaggio di, la, giunta alla VII edizione, in programma dal 7 all’11 settembre 2023, a Napoli, in Piazza Municipio, organizzata dalla Diciassette eventi con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità dell’intera filiera bufalina, legata al successomozzarella ma che può dare di più con il sapore e le proprietàsua carne. Da segnalare comedihanno raggiunto il villaggio allestito in Piazza Municipio, senza causare alcuna criticità alla circolazione e al traffico veicolarecittà di Napoli. Un segnale che il dispositivo messo in ...