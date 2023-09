Bruciato vivo un seminarista in Nigeria e un altro rapito | i cristiani di nuovo sotto attacco

(Di venerdì 8 settembre 2023) Orrore in, dove unè statonella diocesi di Kafanchan, mentre unè statonel sud di Kaduna. È quanto denuncia l’Onlus Acs, “Aiuto alla Chiesa che soffre”. Ennesimoalla Chiesa cattolica inche negli ultimi anni è diventato un Paese pericoloso per il clero cattolico. Nel 2022 sono stati uccisi 4 sacerdoti, mentre 28 sono stati sequestrati. Nel 2023 il numero dei membri del clero vittime di rapimenti è già arrivato a 14. Inprosegue la mattanza deiCome ricostruito da Acs, l’è stato registrato giovedì sera, quando un folto gruppo di banditi Fulani ha assalito e dato fuoco alla canonica della parrocchia di St. ...

