Bruciato vivo un seminarista | così i cristiani tornano sotto tiro in Nigeria

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un altro religioso è stato rapito nel sud dello stato di Kaduna. La denuncia raccolta da “Aiuto alla Chiesa che Soffre”: “L'assalto è durato più di un'ora, ma non c'è stata reazione né sostegno da parte delle forze militari”

Ennesimo attacco contro la Chiesa cattolica in Nigeria: a denunciarlo oggi è Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) che rende noto che un seminarista è statonella diocesi di Kafanchan, mentre un altro è stato rapito nel sud di Kaduna. La notte di giovedì 7 settembre, intorno alle 20, spiega Acs in un comunicato, un folto gruppo di banditi ...Un episodio molto simile è avvenuto nel gennaio 2022, quando il sacerdote cattolico don Isaac Achi e' stato assassinato enella sua canonica mentre il suo assistente, don Colins Omeh, è ...- - > Operazione di polizia a Kaduna - Ansa . Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs) denuncia l'ultimo attacco contro la Chiesa cattolica in Nigeria. Un seminarista è statonella diocesi di Kafanchan, mentre un altro è stato rapito nel sud di Kaduna. La notte di giovedì 7 settembr e, intorno alle 20, un folto gruppo di banditi Fulani (va precisato che l'...

Un altro religioso è stato rapito nel sud dello stato di Kaduna. La denuncia raccolta da “Aiuto alla Chiesa che Soffre”: “L'assalto è durato più di un'ora, ma non c'è stata reazione né sostegno da par ...Abuja (Agenzia Fides) - Un seminarista di nome Na'aman Danlami è morto bruciato vivo quando alcuni banditi hanno attaccato e distrutto la parrocchia di St. Raphael a Fadan Kamantan, nella diocesi di K ...