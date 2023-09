Brucellosi in Campania | Petrenga FDI | Bene dati positivi ma è necessario renderli pubblici

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 settembre 2023) “L’asserita diminuzione dell’incidenza e della prevalenza dellabufalina in provincia di Caserta è senz’altro una buona notizia. Ne prendo atto con piacere. Tuttavia, anche alla luce deirecentemente forniti dal Commissario Luigi Cortellessa nell’audizione in Commissione Agricoltura, non posso non chiedermi per quale motivo la Regione non abbia pubblicato iufficialmente, così come “in Umana” si fa da anni per il Covid 19”. Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia Giovannacommentando le dichiarazioni rese dall’assessore all’Agricoltura della RegioneNicola Caputo a margine della riunione operativa svoltasi ieri nella sede di palazzo Santa Lucia con alcune associazioni del settore alla presenza del commissario per l’attuazione del piano di eradicazione delle ...