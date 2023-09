Brianza | sente uomo bestemmiare e lo accoltella | denunciato

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un improvviso raptus di follia. A Lentate sul Seveso, un paese in, undi 44 anni, con numerosi precedenti penali, è statocon l’accusa di lesioni personali gravissime. È accusato di averto un 60enne che aveva bestemmiato durante una cena in un cortile condominiale. I fatti risalgono allo scorso 23 Giugno. L’aggressore, molto credente, aveva fatto visita alla madre. Successivamente, dopo essersi fermato con altri vicini, ha sentito le imprecazioni dell’con cui ha discusso prima di ferirlo. I due non hanno avuto una colluttazione. Durante la serata uno dei vicini, il 60enne poi rimasto ferito, aveva cominciato ad alzare i toni iniziando a imprecare veemente con bestemmie dinanzi a tutti i commensali, compreso il 44enne il quale, a sua volta, fervido credente, ...

