Brasile | sale a 46 il numero dei dispersi per il ciclone nel sud

E' salito a 46 il numero dei dispersi per le gravi inondazioni causate nel sud deldal passaggio di un ciclone extratropicale. La cifra è stata aggiornata in un comunicato diffuso nel pomeriggio di oggi (ora locale) dalla Protezione Civile dove si riferisce che le ricerche ...In particolare, la produzione di mais che dovrebbe raggiungere un nuovo record di 1.215 milioni di tonnellate, sostenuta da forti raccolti ine Ucraina. Quanto al riso, la produzione mondiale ...Decretata la calamità pubblica nel Rio Grande do Sul, 9 dispersi. Continua a salire il bilancio delle vittime del ciclone extratropicale che si è abbattuto domenica scorsa sullo Stato brasiliano di ...

Brasile: sale a 32 il bilancio dei morti per il maltempo nel Rio ... Servizio Informazione Religiosa

E' salito a 46 il numero dei dispersi per le gravi inondazioni causate nel sud del Brasile dal passaggio di un ciclone extratropicale. La cifra è stata aggiornata in un comunicato diffuso nel ...È salito a 42 morti e almeno 25 dispersi il bilancio delle vittime causate dal ciclone extratropicale che ha colpito gli stati ...