Brandizzo | l’amico di Kevin Laganà | «Ho rischiato di morire come lui | un collega mi salvato all’ultimo momento»

(Di venerdì 8 settembre 2023) «Quattro mesi fa a Chivasso (Torino) hodi. Se unnon mi avesse afferrato per la maglietta tirandomi via dal treno, non sarei qui a raccontare». A raccontarlo è stato Francisco Martinez, che conGiuseppe Cisternino ha detto al Tg1quella di scendere sui binari senza nullaosta fosse una prassi, non un caso. Entrambi sono giovani amici e colleghi della Sigifer. La stessa ditta di Borgo Vercelli per cui lavorava, una delle cinque vittime dell’incidente della scorsa settimana a. «Ci mandano sui binarise fosse un parco giochi», ha detto Cisternino. «Quella sera avrei dovuto lavorare con loro. Non è ...