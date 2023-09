Brandizzo | è giallo sulla telefonata di Massa poco prima della strage | Ho il lavoro sul binario | hanno il pass

... 'Già altre volte operai sui binari con i treni' Leggi Anche Incidente ferroviario(... Chi è allora l'interlocutore del tecnico La sua identità a oggi è un. Dalla telefonata alla ...Prosegue l'inchiesta sulla strage di. Gli ultimi momenti della corsa del treno prima dell'impatto, nel video mostrato in anteprima dal Tg3, che potrebbe essere determinante per le indagini pic.twitter.com/KBr3TK9FoH - Tg3 (@...Al vaglio la chiamata di Massa nel video choc: ho il via libera sul binario. Investigatori nella sede Rfi: acquisiti gli appalti degli ultimi tre ...

Brandizzo, il giallo della telefonata poi lo schianto del treno La Stampa

L'inchiesta sulla strage di Brandizzo (Torino), costata la vita a cinque operai, presenta un punto oscuro. Al vaglio degli inquirenti c'è una telefonata, fatta dal principale indagato per la tragedia, ...Al vaglio la chiamata di Massa nel video choc: ho il via libera sul binario. Investigatori nella sede Rfi: acquisiti gli appalti degli ultimi tre mesi ...