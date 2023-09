(Di venerdì 8 settembre 2023) Tra i materiali sequestrati per il fascicolo seguito dalle pm Giulia Nicodemi e Valentina Bossi figurano anche i tablet del macchinista, il 52enne Marcello Pugliese , e'altra persona che era con ...

Fotogallery - A Vercelli il corteo per i 5 morti sui binari a08/09/23 Fotogallery - Papa Francesco riceve Sylvester Stallone 07/09/23 Fotogallery - Roma, pedoni travolti e uccisi 07/09/23 ...Un riferimento chiaro al cantiere di. Aldegli inquirenti c'è una telefonata , fatta dal principale indagato per la tragedia, l'addetto Rfi al cantiere Antonio Massa. Quella sera, ...Alla chiamata di Massa nel video choc: ho il via libera sul binario. Investigatori nella sede Rfi: acquisiti gli appalti degli ultimi tre ...

Brandizzo, al vaglio i telefoni di due vittime dell'incidente ferroviario TGCOM

I telefoni cellulari di due delle cinque vittime dell'incidente di Brandizzo sono tra gli elementi che verranno presi in esame dalla Procura di Ivrea (Torino) per valutare perché un treno li ha ...I dispositivi appartenevano a Giuseppe Aversa e Giuseppe Lombardo, due dei cinque operai investiti dal treno. Saranno esaminate anche le scatole nere del convoglio ...