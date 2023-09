Bradisismo | il Sindaco di Pozzuoli incontrerà i vertici di Protezione Civile

Anche ildi Pozzuoli, Gigi Manzoni, è intervenuto attraverso i social per fornire ... 'La scossa delle 19:45 ha la più alta magnitudo registrata dalla ripresa dell'attività deled è ...A Pozzuoli, invece, ilLuigi Manzoni ha convocato il centro operativo comunale. Come sottolineato dagli esperti, ilnell'area flegrea negli ultimi tempi ha subito un'importante ...... Gigi Manzoni "La scossa delle 19.45 - scrive ildi Pozzuoli, Gigi Manzoni - ha la più alta magnitudo registrata dalla ripresa dell'attività del(3.8), ed è uno degli eventi ...

POZZUOLI| Bradisismo, il sindaco Manzoni incontrerà il Ministro Musumeci della Protezione civile Pozzuoli News 24

“È stata molto forte” -così inizia il sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione sul terremoto di ieri sera- “L’abbiamo sentita in tanti, in tutta Bacoli. Ma voglio comunicarvi ...E' successo nelle scorse ore ai Campi Flegrei: uno sciame sismico di magnitudo 3.8 è stato avvertito distintamente in quasi tutta Napoli, considerato il più ...