(Di venerdì 8 settembre 2023) Europa chiude la giornata in rialzo dopo una sequenza sottotono. In attesa del nuovo meeting della Bce sulla politica monetaria, pesano idi recessione e il balzo del prezzo del petrolio.Corre il gas

...aver beneficiato del rialzo dei tassi dovra' fare i conti con la frenata dell'economia in corso - hanno portato Piazza Affari ad essere la piu' penalizzata delleeuropee nell'ultima: ...Corre il gas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Riescono nel recupero leeuropee dopo unadi ribassi dovuti alle preoccupazioni che arrivano da più fronti: Piazza Affari, a lungo in calo, ha ...Chiusura in rialzo per leeuropee dopo unanegativa. Milano ha chiuso a +0,28%. L'all - share ha terminato a +0,25% (30.208 punti) e il Ftse Italia Growth a - 0,09% (8.756 punti). Nel listino principale vola ...

Borse, settimana in rosso con timori su tassi. Milano (-1,5%) la peggiore Il Sole 24 ORE

E che dire dell’andamento delle nostre finanze. Ecco chi perderà soldi in qualsiasi cosa cercherà di intraprendere la settimana prossima, nonché i motivi per cui dovrebbe stare assolutamente fermo. I ...Il made in Italy nel settore alimentare e delle bevande riscuote sempre più interesse nel mondo, grazie soprattutto alla qualità dei prodotti, al modo di cucinarli e alla tendenza a mangiare sano che ...