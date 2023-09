Borsa | Milano tiene con l' Europa in attesa della Bce

(Di venerdì 8 settembre 2023) Pochi movimenti sui mercati azionari europei, che sembrano aspettare soprattutto le decisioni di giovedìBce sui tassi: in Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,28% a ...

Pochi movimenti sui mercati azionari europei, che sembrano aspettare soprattutto le decisioni di giovedì della Bce sui tassi: in Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,28% a ...Londra segna +0,4%,+0,28%, Francoforte +0,1%. Si chiude in leggero rialzo la settimana dei mercati azionari europei. Ad avere il titolo di Piazza migliore sono Parigi e Madrid, che segnano il +0,6%. Seguono ...Chiusura in rialzo per le Borse europee dopo una settimana negativa.ha chiuso a +0,28%. L'all - share ha terminato a +0,25% (30.208 punti) e il Ftse Italia Growth a - 0,09% (8.756 punti). Nel listino principale vola Saipem (+4,85%). In evidenza anche Banca ...

