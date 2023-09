Borsa | Milano cauta | bene Saipem e Mediolanum | giù Fineco

(Di venerdì 8 settembre 2023) Si appiattisce sulla parità Piazza Affari dopo le prime contrattazioni in territorio positivo. L'indice Ftse Mib sale dello 0,12%, tenuto a galla da(+1,9%), che si è aggiudicata contratti per ...

Si appiattisce sulla parità Piazza Affari dopo le prime contrattazioni in territorio positivo. L'indice Ftse Mib sale dello 0,12%, tenuto a galla da Saipem (+1,9%), che si è aggiudicata contratti per ...Buona la performance adel comparto tecnologia , che riporta un +1,12% sul precedente. Moderatamente al rialzo la prestazione di STMicroelectronics , che scambia con una variazione percentuale ...***tenta rimbalzo in avvio, Ftse Mib +0,3% (RCO). 08 - 09 - 23 09:02:24 (0164) 0 NNNN

Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -0,39% Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Seduta in rosso per le Borse asiatiche, che si accodano alle vendite che hanno colpito ieri Wall Street e incassano un ...(ANSA) - MILANO, 08 SET - Avvio in cauto rialzo per le principali Borse europee. A Francoforte l'indice Dax sale dello 0,37% a 15.777 punti, a ...