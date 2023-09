Borsa | l' Europa scivola | Milano maglia nera Vola il gas

(Di venerdì 8 settembre 2023) Le Borse europee girano in calo dopo un avvio cauto, con l'indice paneuropeo Stoxx 600 che allunga a otto la serie di sedute negative, un record negativo che non si vedeva dal 2016. Londra, Parigi e ...

Le Borse europee girano in calo dopo un avvio cauto, con l'indice paneuropeo Stoxx 600 che allunga a otto la serie di sedute negative, un record negativo che non si vedeva dal 2016. Londra, Parigi e ...... deciso in CIG, va incontro a quanto Uncem e molti Sindaci hanno richiesto nelle ultime settimane, per evitare il caos sulle reti viarie dall'Italia verso l'dopo la frana in Maurienne che ...Gli analisti fanno comunque notare che l'impatto sulle spedizioni di GNL non sarà immediato e il consumo di gas è attualmente contenuto sia inche in Asia. I sindacati hanno affermato che le ...

Borsa: l'Europa apre in rialzo, Francoforte +0,37% QUOTIDIANO NAZIONALE

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...NB Aurora, veicolo di permanent capital quotato sul segmento Euronext MIV Milan e e focalizzato sugli investimenti in PMI non quotate, ha chiuso ...