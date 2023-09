Nonostante l'ansia sui tassi, che ha segnato l'ultima seduta, le Borse europee puntano a rimbalzo nell'ultima seduta della settimana. A circa mezzora dall'inizio delle contrattazioni, i future sull'...Seduta in rosso per le Borse asiatiche, che si accodano alle vendite che hanno colpito ieri Wall Street e incassano un Pil in Giappone cresciuto nel secondo trimestre meno delle attese, il 4,8% contro ...Proprio in questi giorni, il team di SmartMele si trova a Hong Kong per partecipare all'Fruit ... Il primo concluso nell'agosto 2021 ( LINK ) con laMerci Telematica Italiana (BMTI) che si ...

Borsa: Asia in rosso con Wall Street e il Pil giapponese Agenzia ANSA

Le Borse asiatiche iniziano la settimana con una seduta rossa, in seguito alla contrazione del Pil giapponese nel secondo trimestre e alle vendite di Wall Street. Tokyo, Shanghai, Shenzhen e Sydney ha ...Le crescenti limitazioni imposte da Pechino all'uso dell'iPhone da parte del personale governativo destano preoccupazione. Petrolio in calo con meno scorte. A Milano attenzione a Saipem, Stm, Bper, Ba ...