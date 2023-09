Boom di abusivi e contraffazione in strada a Napoli | scontro in commissione Maresca-De Iesu

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiTorna ildi commercio abusivo enelle strade di, con Centro Storico, zona ferrovia e Vomero tra le aree più esposte. Il caso è emerso incomunale Polizia Municipale e Legalità, presieduta da Pasquale Esposito. All’ordine del giorno c’era la questione degli ambulanti. Ma il tema, cavalcato dal centrodestra, si è subito intrecciato al nodo generale della legalità. Un dossier reso incandescente dall’ondata di violenze in città. Episodi culminati nell’omicidio del musicista 24enne Giovanbattista Cutolo. Ieri, in consiglio comunale, il leader dell’opposizione Catelloha chiesto le dimissioni dell’assessore alla sicurezza Antonio De. Il magistrato e il poliziotto, l’ex pm anticamorra e ...

Il numero sarebbe anche in aumento: finita la pandemia, infatti, e visti ildel turismo e l'arrivo del Giubileo, chi ha potuto ha investito nel settore immobiliare, trasformando abitazioni in ...Dietro il proliferare di bed and breakfast e affittacamere a Roma c'è l'ombra dell'illegalità. Negli ultimi quattro anni le strutture extralberghiere in più nella Capitale sono circa 5mila (dalle 17.Parliamo di chi, cavalcando ildi presenze nei mesi più caldi dell'isola, converte abitazioni private in b&b e camere di hotel. Fitti, con profitti elevati e non tracciati. 3 le persone ...

Boom di abusivi e contraffazione in strada a Napoli: scontro in ... anteprima24.it

ci sono 12 mila strutture turistiche abusive, come bed & breakfast e appartamenti pubblicizzati su piattaforme famosissime, come Airbnb. Il numero sarebbe anche in aumento: finita la pandemia, infatti ...L’inchiesta portata avanti dal Comune è stata certosina e si è avvalsa anche del controllo degli annunci pubblicati sui portali online ...