"Quando ero ministra io ricordo che una volta, in Consiglio dei ministri, ci fu un dibattito su un incidente che aveva colpito un bambino sulle scale di una scuola. C'era chi voleva un decreto ad h...

Dopo la pausa estiva, il calendario dell'atletica su pista, prevedeva una gara unicamente riservata ai lanci sulla "Fantoni" in concomitanza con il termine dei raduni regionali della Fidal Piemonte svolti a Mondovì dal 22 agosto. Grande partecipazione sulle pedane della quattro specialità (peso, martello, ...Al 5° posto Giuseppe Montello (Cse); 9° Francesco Manzoni e Giacomo Gabrielli (Cse); 24° Mikael Abram (Cse; 35'50"1); 31° Federico(Gs Godioz; 36'33"5). Categoria Juniores * 10 km " CpI Ind. ...In 9° posizione Giuseppe Montello e 11° Martina Coradazzi (Cse); 26° Mikael Abram (Cse); 30° Federico(Gs Godioz). Categoria Juniores * 1,65 km " CpI Sprint tl " Terzo posto di Virginia Cena (...

Bonino: “Le leggi fatte dal governo sull’onda dell’emotività sono inutili” Il Foglio

"Quest'esecutivo sta dimostrando di saper usare solo due leve: il proibizionismo e l'inasprimento delle pene. Sono entrambe strategie che non servono. Nordio e Forza Italia Mi hanno deluso". Colloqui ...«Ammettere di essere gay, magari facendolo su un social network, come un graduato della Guardia di Finanza, non è pertinente allo status di Carabiniere». Sono le parole - riportate dal Fatto ...