Bologna | niente Italia Under 21 per Fabbian | resterà a lavorare a Casteldebole

(Di venerdì 8 settembre 2023) Giovanni, centrocampista del, non partirà per il ritiro della Nazionale21 causa infortunio Giovanni, centrocampista del, non partirà per il ritiro della Nazionale21 causa infortunio ea Castedebole insieme a Skorupski e Saelemaekers, anch’essi acciaccati. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino,ha “una contusione al ginocchio rimediata proprio in quella breve appendice di partita (contro il Cagliari, ndr.) ha infatti impedito al centrocampista di rispondere alla chiamata del neo ct degli azzurrini Carmine Nunziata“. I tre giocatori lavoreranno dunque per essere a disposizione di Thiago Motta per il match subito dopo la sosta contro il Verona.

Giovanni Fabbian, centrocampista del, non partirà per il ritiro della Nazionale Under 21 causa infortunio Giovanni Fabbian, centrocampista del, non partirà per il ritiro della Nazionale Under 21 causa infortunio e resterà a lavorare a Castedebole insieme a Skorupski e Saelemaekers, anch'essi acciaccati. Secondo quanto riportato da Il ...Ho chiesto quindi all'assessore di attivarsi, ma la soluzione proposta non è stata per...di proseguire la Ciclovia Adriatica con il percorso già individuato compreso tra la ferrovia- ...Bisognerebbe avere il tocco anche nei litigi Db18/09/2022 - Coppa Davis / Italia - Svezia /... Non c'entreràma a tennis Fognini Volandri sarebbe finita 6 - 1 6 - 1. Magari non c'entra ...

Jannik Sinner, niente Coppa Davis 2023 con l'Italia: Forfait per la ... Olympics

Rivoluzione in casa Bologna. Via tutti i senatori a fine contratto a parte Lollo De Silvestri; Gary Medel ha trovato contratto in Sudamerica, Francesco Bardi in Serie B alla Reggiana, mentre Roberto ...Migliaia di segnalazioni, anche dall'Olanda, per il persiano della professionista: «Aiutatemi, è come se fosse mio figlio, abbiamo battuto la zona in lungo e in largo». L'appello rilanciato da Aurora ...